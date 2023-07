Sinner batte Safiullin e vola in semifinale a Wimbledon

(Di martedì 11 luglio 2023) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannikper la prima volta in carriera è inin un torneo del Grande Slam. Il 21enne altoatesino è approdato infatti fra i primi quattro del singolare maschile di, terzo Major stagionale, in scena sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il tennista azzurro, numero 8 del ranking iternazionale e del seeding, ha sconfitto nei quarti di finale il russo Roman, numero 92 del mondo, con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 6-2. Inaffronterà il vincente della sfida fra il serbo Novak Djokovic (2 Atp) e il russo Andrej Rublev (7 del mondo).“La primain una prova del Grande Slam? Vuol dire tanto per me, tante ore sul campo, tanti sacrifici fatti. In ogni partita cerco di fare ...

, alla prima semifinale a Wimbledon, affronterà il vincente del quarto tra Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev. FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Wimbledon, Kate ...Janniknella storia.il russo Roman Safiullin a Wimbledon, conquista la sua prima semifinale in uno Slam in carriera e diventa il terzo azzurro nella storia al penultimo atto dei "The ...Jannikapproda alla semifinale di Wimbledon battendo in quattro set il russo Safiullin (n.92 Atp, all'esordio assoluto ai "The Campionships") 6 - 4 3 - 6 6 - 2 6 - 2 in poco più di due ore di gioco. ...

Diretta Wimbledon, Sinner batte Safiullin e vola in semifinale LIVE Corriere dello Sport

Ultim'ora su ticinonotizie.it LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner per la prima volta in carriera è in semifinale in un torneo del Grande Slam. Il 21enne altoatesino è approdato infatti fr ...Per la prima volta SInner approda nel penultimo atto di uno Slam. In semifinale trova uno tra il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 2 e detentore del titolo, e il russo Andrei Rublev, numero ...