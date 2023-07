Sinner | a Wimbledon il punto più alto di una carriera appena iniziata

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 luglio 2023) Per la prima volta in semifinale di uno Slam, lanciata la sfida a Alcaraz per i prossimi anni E’ vero, c’è chi ha già fatto meglio di lui. Ma se Carlos Alcaraz a vent’anni è il numero uno più precoce della storia del tennis, Jannikè il principale candidato a contendergli la scena per i prossimi anni. Il tennistaatesino, 22 anni ad agosto, centrando ala sua prima semifinale in uno Slam, raggiunge ilpiùdi unache è. Finora ha conquistato sette titoli ATP su dieci finali disputate, tra cui il 500 di Washinghton, in cui è diventato il più giovane giocatore italiano a vincere un torneo del circuito principale, nonché l’unico a essersene aggiudicati quattro nella stessa stagione. Il 10 aprile ...