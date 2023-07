Sinner | a Wimbledon il punto più alto di una carriera appena iniziata

(Di martedì 11 luglio 2023) (Adnkronos) – E' vero, c'è chi ha già fatto meglio di lui. Ma se Carlos Alcaraz a vent'anni è il numero uno più precoce della storia del tennis, Jannikè il principale candidato a contendergli la scena per i prossimi anni. Il tennistaatesino, 22 anni ad agosto, centrando ala sua prima semifinale in uno Slam, raggiunge ilpiùdi unache è. Finora ha conquistato sette titoli ATP su dieci finali disputate, tra cui il 500 di Washinghton, in cui è diventato il più giovane giocatore italiano a vincere un torneo del circuito principale, nonché l'unico a essersene aggiudicati quattro nella stessa stagione. Il 10 aprile 2023 ha raggiunto la sua migliore posizione in classifica, ottavo tennista al ...

Nella gara dei quarti di finale del torneo di tennis di Wimbleon, Janniksupera per nbsp;6 - 4 3 - 6 6 - 2 6 - 2 il russo Safiullin e si qualifica per la sua prima semifinale Slam in carriera. Guarda il video con gli highlights del ..., alla prima semifinale a, affrontera' il vincente del quarto tra Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev. "Safiullin e' un avversario complicato da superare, ora cerchero' di godermi ...... Alcaraz, che proprio sull'erba dipuò essere attaccato con più possibilità di successo. Sembrava un obiettivo irraggiungibile masta arrivando.(Di Fabio Insenga)

Diretta Wimbledon, Sinner batte Safiullin e vola in semifinale LIVE Corriere dello Sport

E’ vero, c’è chi ha già fatto meglio di lui. Ma se Carlos Alcaraz a vent’anni è il numero uno più precoce della storia del tennis, Jannik Sinner è il principale candidato a contendergli la scena per i ...Italy's Jannik Sinner beat Russia's Roman Safiullin in their men's singles quarter final match at Wimbledon on Tuesday to make it though to the men's semi final in Friday. © ANSA ...