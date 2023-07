Sinner | a Wimbledon contro Safiullin un quarto di finale con vista su Nole

(Di martedì 11 luglio 2023) La prima semiin un torneo dello Slam. La prima semisull’erba. Si gioca tanto Jannik, che apartirà nettamente favorito nel suo match di quarti diil top cento russo Roman. Un ruolo che sembra lasciare imperturbabile l’altoatesino, che ha avuto molto da perdere e poco da guadagnare sin dal primo turnol’argentino Juan Manuel Cerundolo. Dinamiche che rischiano di far passare sotto traccia lo splendido percorso dell’azzurro. Quest’ultimo, infatti, anche agli ottaviil modesto colombiano Daniel Elahi Galan ha dimostrato una volta di più quanto sia focalizzato sull’obiettivo. Quello a breve termine è staccare il pass per il penultimo atto del Major londinese. Qui (con ...

LONDRA (Inghilterra) - Di nuovo ai quarti di, proprio come un anno fa. Stavolta Jannikaffronta il russo Roman Safiullin , 25enne numero 92 del mondo, al suo miglior risultato in carriera in uno Slam. L'altoatesino ha ottenuto ...L'azzurro favorito nella sfida che vale un posto in semifinale Jannika un passo dalla semifinale di2023. Nel tabellone del singolare maschile, l'azzurro nei quarti di finale parte favorito, secondo pronostici e quote, contro il russo Roman Safiullin. ...E' la grande giornata di Jannikche da favorito gioca i quarti di finale dicontro il russo Roman Safiullin. E' l'ottava volta nella storia diche un giocatore italiano è impegnato in un quarto di finale . ...

Wimbledon - Sinner post vittoria Galan: "Mi sono scusato con l'arbitro, non è da me fare casino in campo" Eurosport IT

Ora dovrà affrontare il russo Safiullin, numero 92 e alla prima presenza a Wimbledon, che ha eliminato Shapovalov A Wimbledon, Sinner passa ai quarti di finale dopo aver battuto Galan. Il punteggio è ...Il tennista azzurro sfida il russo per un posto in semifinale. Tutto quello che c'è da sapere per seguire il match in tempo reale ...