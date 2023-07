Sindrome di Guillain-Barré | per saperne di più si questa rara malattia neurologica

Una nuova emergenza sanitaria spaventa il Perù . Tre anni dopo l'incubo della pandemia da Covid - 19 il governo di Lima ha dichiarato un piano d'azione per affrontare la dilagantedi- Barré, una malattia rara che colpisce il sistema nervoso. Laha già causato quattro vittime e sembra essersi diffusa massicciamente proprio dopo il Covid. (I 20 VIRUS ...Il governo peruviano ha dichiarato un'emergenza sanitaria a livello nazionale in seguito all'aumento dei casi didi- Barré, una rara malattia neurologica. L'emergenza durerà 90 giorni per far fronte a un 'insolito aumento' dei casi si legge sui media stranieri. Secondo l'agenzia di stampa ...Il governo peruviano ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nazionale per l'epidemia da- Barré . C'è allarme tra le persone per la malattia rara che paralizza fino anche alla morte. Il disturbo neurologico ha colpito già 165 persone e ha provocato almeno 4 decessi. ...

In Perù è emergenza sanitaria per la sindrome di Guillain-Barré RaiNews

Leggi su Sky TG24 l'articolo La sindrome di Guillain-Barré spaventa il Perù, quali sono i sintomi e come si cura ...Da giugno 2023 sono stati segnalati 182 casi in tutto il Paese, di cui 147 sono stati dimessi, 31 sono ancora ricoverati e quattro sono morti ...