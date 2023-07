Sindrome di Guillain-Barré | in Perù è emergenza sanitaria | cos’è | sintomi | cura

(Di martedì 11 luglio 2023) Da giugno 2023 sono stati segnalati 182 casi in tutto il Paese, di cui 147 sono stati dimessi, 31 sono ancora ricoverati e quattro sono morti Il governo peruviano ha dichiarato un’a livello nazionale in seguito all’aumento dei casi didi, una rara malattia neurologica. L’durerà 90 giorni per far fronte a un “insolito aumento” dei casi si legge sui media stranieri. Secondo l’agenzia di stampa MercoPress, dal giugno 2023 sono stati segnalati 182 casi in tutto il Paese, di cui 147 sono stati dimessi, 31 sono ancora ricoverati e quattro sono morti. L’fa seguito a una richiesta del ministro della Salute delCésar Vásquez, il quale ha osservato come un aumento ...

In Perù è emergenza sanitaria per la sindrome di Guillain-Barré

