(Di martedì 11 luglio 2023) Ildi, Valdas Benkunskas, auspica l'ingresso dell'nella"il". Lo ha detto nella cerimonia di benvenuto per la stampa internazionale giunta aper il ...

Ildi, Valdas Benkunskas, auspica l'ingresso dell'Ucraina nella Nato "il prima possibile". Lo ha detto nella cerimonia di benvenuto per la stampa internazionale giunta aper il ...... si terrà a, in Lituania. Gli incontri saranno presieduti dal Segretario generale, Jens ... il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ildi Milano Giuseppe Sala e l'AD di ...... si terrà a, in Lituania. Gli incontri saranno presieduti dal Segretario generale, Jens ... il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ildi Milano Giuseppe Sala e l'AD di ...

Sindaco di Vilnius: aprire porte Nato a Ucraina prima possibile Libero Tv

Vilnius, 11 lug. (askanews) - Il sindaco di Vilnius, Valdas Benkunskas, auspica l'ingresso dell'Ucraina nella Nato "il prima possibile". Lo ha detto nella cerimonia di benvenuto per la stampa ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev: “Bakhmut è nostra”. Zelensky sarà a Vilnius per vertice Nato ...