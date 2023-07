Shoah | D' Elia Pd | ' museo a Roma per non dimenticare responsabilità Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023), 11 lug. (Adnkronos) - "E' con una certa emozione che annuncio il voto favorevole del Pd sul disegno di legge d'iniziativa governativa che riconosce l'importanza della costruzione nella nostra Capitale di un useo dellae che in commissione abbiamo approvato all'unanimità". Lo ha detto in aula al Senato Cecilia D', senatrice e capogruppo del Partito democratico nella commissione Cultura di Palazzo Madama. "Con questo testo - ha continuato l'esponente dem - il ministero della Cultura partecipa alla Fondazionedella, costituita nel 2008, e la finanzia con 10 milioni di euro per l'attivazione del, allestimenti e parte funzionale, suddivisi in tre annualità, e con 50mila euro annui a decorrere dall'anno 2026. E' un progetto che la città attende da molti ...