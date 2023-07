Il regista irlandese Jim, sei volte candidato all'Oscar e autore di capolavori come Nel nome del padre e Ilpiede sinistro, è tornato nel ruolo di chairman a Ischia Global Film and music ...... è stato bellissimo esserci e ricevere il premio dinanzi ad una platea così prestigiosa, dalle mani di Jim, regista di film indelebili per me come Nel nome del padre e Ilpiede sinistro, ...FIOREdocumentario (Italia, Belgio) di Paolo Cognetti, Samarcanda Film, Nexo Digital 15. FREDY ... RE - CREATION documentario (Irlanda, Lussemburgo) di Jim, David Merriman, Hell's Kitchen, ...

Sheridan, il mio film all'Ischia Global per i nativi americani - Cinema Agenzia ANSA

"Racconterò la storia di Standing Bear, il primo nativo americano al quale furono concessi i diritti civili dalla legge statunitense. (ANSA) ..."Teatro e cinema sono fratelli, possono dialogare. E promuovere i film in presenza è fondamentale. Ovunque trovo sale e arene piene, la campagna di sostegno del MiC è importante".