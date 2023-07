Shavkat Mirziyoyev | rieletto presidente dell' Uzbekistan

(Di martedì 11 luglio 2023) Iluscente, ha vinto le elezioni presidenziali tenute ieri con l'87,05% dei voti: è quanto emerge dai risultati preliminari annunciati oggi dalla Commissione elettorale in una conferenza stampa nella capitale Tashken.ha 65 anni ed era stato elettoper la prima volta nel 2016., che correva contro tre candidati perlopiù sconosciuti, si aggiudica così un terzo mandato, fino al 2030. L’affluenza finale alle urne finale è stata del 79,8%, ovvero 15,6 milioni di elettori. Il 30 aprile scorso i cittadini uzbeki avevano votato alcuni emendamenti costituzionali (con il 90 per centoe preferenze) che prevedono l’estensione del mandato presidenziale dagli attuali ...

TBILISI - Un plebiscito per, rieletto presidente dell'Uzbekistan con l'87% dei voti. Uno scenario largamente previsto. Per il Paese più popoloso dell'Asia centrale, dopo una stagione di riforme, in realtà ...è stato rieletto presidente dell'Uzbekistan per un terzo mandato: ha vinto le elezioni anticipate che si sono svolte domenica ...L'Uzbekistan affida ancora il suo destino ai pieni poteri di: affluenza attorno al 70%, vittoria con l'87% dei voti. Un trionfo ampiamente atteso nel paese più popoloso dell'Asia centrale, visto che il presidente " in carica dal 2016 e ...

Elezioni anticipate in Uzbekistan, Mirziyoyev rieletto presidente con l’87% dei voti la Repubblica

Erdogan rimuove il veto all’adesione della Svezia alla Nato. Kiev ammette la responsabilità dell’attacco al ponte di Crimea dell’ottobre scorso. Mosca evoca un incidente a Zaporizhzhia durante il vert ...VIDEO : Riconfermato per la terza volta Shavkat Mirziyoyev, il successore di Ismael Karimov. Ora il suo mandato potrebbe durare fino al 2037. Si era espresso contro i lavori forzati nei campi di coton ...