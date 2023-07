Sgominata banda di rapinatori | operavano in tre province

(Di martedì 11 luglio 2023)di, gli indagati avrebbero rapinato istituti di credito e uffici postali delledi Napoli, Caserta e Salernodi. La Polizia di Stato di Napoli, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica. A finire in carcere per effetto della misura cautelare sette indagati. Si E. V., classe 1964; F. F., classe 1978; D. A. G., classe 1977; E. T., classe 1961; I. E., classe 1965; C. M. classe 1974; T. A., classe 2001. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine. Le avrebbero commesse mediante l’utilizzo di armi da fuoco, in danno di istituti di ...

Cinque persone nei guai, tre finite in carcere e due attualmente irreperibili, probabilmente all'estero. Con queste misure cautelari eseguita in mattinata, Carabinieri e Polizia sperano di aver posto ...← Al via la tre giorni del Volley Mercato di Serie A Orvieto,ladella 'monetina a terra': nove denunciati, decine di furti in sei mesi → Potrebbe anche interessarti ...← Orvieto,ladella 'monetina a terra': nove denunciati, decine di furti in sei mesi Perugia, ragazzo di 17 anni accoltellato a Riccione durante la Notte Rosa → Potrebbe ...

Rapine a banche e poste a Napoli, Caserta e Salerno: sgominata ... Il Meridiano News

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le notifiche seguono alle indagini su una manciata furti avvenuti in poche settimane nel Bresciano, quasi tutti riusciti e con bottini a cinque zero (senza contare i danni alle attività) ...