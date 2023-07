Sette arresti per rapine a banche e uffici postali tra Napoli | Caserta e Salerno

(Di martedì 11 luglio 2023). La Polizia di Stato di, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale partenopeo, ha eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti dipersone gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di, mediante l’utilizzo di armi da fuoco, in danno di istituti di credito ed, ubicati nelle province di. Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile die dal commissariato di Portici-Ercolano, coordinate dalla Procura di, sono state avviate in seguito ad una ...

...della Compagnia di Bracciano hanno anche rinvenuto e sequestrato altre 5 moto e bentarghe di ... Il 49enne è stato arrestato e sottoposto aglidomiciliari, in attesa dell'udienza di ...Venticinque barattoli di latte in polvere per neonati, confezioni perfettamente integre e sigillate tanto da passare senza problemi i controlli all'aeroporto pur contenendo ketamina e shaboo.chili di ketamina e 5 di shaboo per la precisione, chiusi in sacchetti infilati nei barattoli riempiti della soluzione derivata dal latte. E' quanto hanno sequestrato i carabinieri di Iolo al ...Rapine ai danni degli uffici postali e di agenzie bancarie: la polizia ha arrestato a Napolipersone. Le indagini condotte dagli agenti della squadra mobile della Questura di Napoli e del ...

Rapine a uffici postali e banche, sette arresti a Napoli Agenzia ANSA

Sette tunisini sono stati arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile fra Lampedusa e Porto Empedocle: sono stati posti ai domiciliari ...BALESTRATE – I carabinieri della Compagnia di Partinico hanno arrestato a Balestrate un 67enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.