Serie B | svelato il calendario 2023 24 | ecco la prima giornata

(Di martedì 11 luglio 2023) Prenderà il via venerdì 18 agosto la 92/a edizione del campionato diB, con l'anticipo della, che prevede partite anche sabato 19 e domenica 20. Questo il programma della,...

...via venerdì 18 agosto la 92/a edizione del campionato diB, con l'anticipo della prima giornata, che prevede partite anche sabato 19 e domenica 20. Questo il programma della giornata,......sceicchi hanno fatto irruzione in grande stile sul mercato e ora stanno cingendo d'assedio la... Paul Pogba © LaPresse - Calciomercato.itA Tv Play, il giornalista francese Vezirian hacome ...Finalmente, Yaman ha rotto il silenzio e hala verità sul suo impegno nella fiction al ... Sul set dellatv che ha stregato Canale 5 è nata un'intesa particolare tra Can e Francesca ...

Calendario Serie B, date e criteri: tutte le info Sky Sport

Prenderà il via venerdì 18 agosto la 92/a edizione del campionato di Serie B, con l'anticipo della prima giornata, che prevede partite anche sabato 19 e domenica 20. (ANSA) ...Primo atto della stagione anche in Serie B 2023/24. È stato infatti svelato il calendario della prossima stagione nella cornice di Villa Olmi a Como. Si tratta del debutto anche del calendario asimmet ...