Serie B | ecco il calendario | alla 1 Cosenza-Ascoli e Cremonese-Catanzaro  E spunta la “X”

(Di martedì 11 luglio 2023) Prenderà il via venerdì 18 agosto la 92esima edizione del campionato diB, con l’anticipo della prima giornata, che prevede partite anche sabato 19 e domenica 20. La lista della partecipanti comprende al momento 19 squadre dopo l’ammissione del Le l’esclusione della Reggina e in attesa dei ricorsi. La 38/a e ultima giornata si terrà invece il 10 maggio 2024, a precedere i playoff...

Questa sera è nato il calendario della nuova stagione diB.la prima giornata dellacadetta della prossima stagione Questa sera è nato il calendario della nuova stagione diB.la prima giornata dellacadetta della prossima ...Cristian Paolo Di Nunno, presidente del Lecco, ha parlato a TMW in vista della prossima stagione diB.le sue dichiarazioni Cristian Paolo Di Nunno, presidente del Lecco, ha parlato a TMW in vista della prossima stagione diB.le sue dichiarazioni. PAROLE - "Penso che sia la ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447il nuovo pallone dellaB . Durante il sorteggio dei calendari è stato presentato il nuovo 'attrezzo' che i calciatori utilizzeranno nella stagione 2023/24. Rinnovata la partnership con ...

Cremonese, ecco la 2ª giornata della Serie B 2023-24 CuoreGrigiorosso.com

Girone di andata e di ritorno saranno asimmetrici, la prima metà si chiude il 26 dicembre, poi si riprende il 13 gennaio Il Cosenza ora conosce il calendario completo del campionato di Serie BKT 2023/ ...E' finito l'evento. Della Ternana non c'era nessun rappresentante. Filippo Antonelli direttore sportivo Venezia: "E' stato un cammino emozionante. Ragionando una partita alla volta abbiamo aumentato l ...