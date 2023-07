(Di martedì 11 luglio 2023) Mauro, presidente della LegaB, ha parlato a margine della presentazione del nuovo calendario della prossima stagione Mauro, presidente della LegaB, ha parlato a margine della presentazione del nuovo calendario della prossima stagione. PAROLE – «Ringrazio a tutti perqui. In primis al Como che ci ospita e tutte le altre autorità intervenute per questo evento. Lo scorso è stato un anno che ci ha dato grandi soddisfazioni, andando avanti con coerenza e investimenti nella tecnologia.glidelnel. Voglio ringraziare tutti coloro che lavorano nella Lega B per tutto questo che abbiamo fatto e...

Presenti all'evento numerosi esponenti delle società diB. A rappresentare il Como il Ceo ... A fare gli onori di casa il numero uno della Lega B, MauroE' in corso il sorteggio del calendario dellaB per la stagione 2023 - 24. "Ringrazio a tutti per essere qui. In primis al Como che ci ... ha dichiarato il presidente della Lega B MauroIl presidente della LegaB Mauro, è intervenuto nel corso delle presentazione del calendario dellaBKT 2023/2024 . 'La passata stagione è stato un anno incredibile, con investimenti nella tecnologia, ...

Serie B, Balata: "Vogliamo essere gli alfieri del calcio italiano nel mondo. Spazio ai giovani" TUTTO mercato WEB

Andrea Ferretti direttore sportivo Feralpisarlò: "E' molto emozionante. Per noi p la prima volta. C'è grande entusiasmo nell'iniziare questo campionato". Nella quarta giornata c'è il derby Parma-Reggi ...E' in corso il sorteggio del calendario della Serie B per la stagione 2023-24. "Ringrazio a tutti per essere qui. In primis al Como che ci ospita e tutte le altre autorità intervenute per questo event ...