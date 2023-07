Seregno | commando spara e ferisce un uomo in strada

(Di martedì 11 luglio 2023) Undi 56 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina intorno alle 11,30 a, in provincia di Monza, dove unha inseguito la sua auto per almeno 500 metrindo all'impazzata e ferendolo con non meno di due colpi. Ilsi è poi allontanato mentre a terra sono rimasti decine di bossoli. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di. L', di origini calabresi, è stato trasportato all'ospedale di Desio.

Seregno (Monza), commando insegue un uomo in strada e spara: è grave TGCOM

Un vero e proprio commando di uomini armati, a bordo di una macchina, ha inseguito e sparato a un uomo di 56 anni questa mattina a Seregno (Monza e ...Milano, 11 lug. (LaPresse) - Un commando a bordo di un veicolo ha fatto fuoco contro un uomo, stamani alle 11.20 circa, in via Wagner a Seregno, in provincia ...