Senti chi parla De Luca a La Russa | «Chi ha incarichi pubblici non può parlare come vuole»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 11 luglio 2023) Dr. Jekill o Mr. Hyde? Di certo evidenzia un singolare caso di sdoppiamento il governatore Vincenzo Dementre impartisce la sua lezioncina a Ignazio La. Eccola: «Ci auguriamo che ognuno abbia comportamenti adeguati alle responsabilità istituzionali che ricopre. Un cittadino qualunque puòre, chi haistituzionali ha dei doveri in più che deve rispettare». Non fa una grinza. Se solo non fosse lui a richiamare il presidente del Senato al bon ton istituzionale. E sì, perché Deè un vero e proprio seminatore industriale di insulti. Ne distribuisce a piene mani. Depretende il monopolio dell’insulto Chiedere, per conferma, ai suoi bersagli più recenti tipo Bianca Berlinguer, ridotta a «sòla» rifilata dalla Rai ...