Sentenza plusvalenze | udienza al Tar | legali di Andrea Agnelli rinunciano al giudizio cautelare

(Di martedì 11 luglio 2023) Nell’odierna dinanzi al Tar, idi, secondo quanto apprende LaPresse, hanno rinunciato al. Per questo motivo, sarà stabilita una data per l’nel merito. La Figc si è invece pronunciata per il non accoglimento. L’ex presidente della Juventus, aveva presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio per la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport di inibirlo per due anni per il caso. Ieri, invece, il Tribunale Federale Nazionale ha inibitoper altri sedici mesi per il filone della manovra stipendi, rapporti con gli agenti e partnership con altri club. SportFace.