Senaldi | caccia all' uomo della sinistra | dopo Facci | tocca ad Abodi e Venezi

(Di martedì 11 luglio 2023) Quando le armipolitica sono scariche, si spara ad altezzae più in basso si mira, meglio è, perché diventa più difficile difendersi. È quello che sta accadendo in questi giorni. M5S sta perdendo il reddito di cittadinanza, il Pd è allo sbando, processato sui suoi giornali, che giusto ieri hanno evidenziato il doppio cortocircuitoSchlein, leader eletta da non dem e incapace di risolvere l'annoso dilemma identitario del partito: siamo ditrinariciuta o diblairiana? E allora, fuoco alle polveri, la strategia diventa la fucilazione degli avversari, anche solo degli uomini d'area, e vale tutto. Lo scopo è evidente: delegittimare a uno a uno il maggior numero possibile di esponentimaggioranza, in particolare quelli vicini al premier, per ...