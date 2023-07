Un giovane dà in escandescenze poi cerca di fuggire dagli agenti della Municipale che erano intervenuti. Poi è stato bloccatoLeggi anche Colpo in banca a Fuorigrotta, banda del bucoil: dipendenti in fuga e banconote per terra Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sia nell'...Sora " Lite durante la festa, interviene per sedare la rissa e si spezza una gamba ( clicca qui ). Roma "ilin un bar, rapinatore inseguito e arrestato ( clicca qui ).

Semina il panico in centro e bastona un passante: caos a Grosseto LA NAZIONE

Un giovane dà in escandescenze poi cerca di fuggire dagli agenti della Municipale che erano intervenuti. Poi è stato bloccato ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...