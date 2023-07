Segregata in casa ad Aiello del Sabato | emessa la sentenza

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ arrivata laper ladegli orrori didel. Nella mattinata il il giudice del tribunale di Avellino ha respinto le richieste dei due difensori di abbreviato condizionato e di una perizia psichiatrica per i loro assistiti. Maria Guarriello, accusata di maltrattamenti, difesa dall’avvocato Francesco Buonaiuto e Domenico D’Amore, difeso dall’avvocato Giovanni Fava del foro di Salerno sono stati condannati a 7 e mesi 4 di reclusione. Durante la sua requisitoria, il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 8 anni e 6 mesi per la madre e a 6 anni per il figlio.inaddel, madre e figlio fanno scena mutaindalla madre, ...

Aiello del Sabato . Atti sessuali sulla sorellain: nel pomeriggio arriverà la condanna per la madre aguzzina M. G. difesa dall'avvocato Francesco Buonaiuto e per il figlio, D. D. A. difeso dall'avvocato Giovanni Fava del foro di ...

