Se ne va pure Milinkovic | chi resta a giocare in Italia? Le tv comprano i diritti della Serie A2

(Di martedì 11 luglio 2023) Se il calcio è un’industria, e lo è. Se è un’industria tra le prime dieci a livello nazionale, e lo è. Quel che sta avvenendo in questi giorni dovrebbe essere un’emergenza nazionale. Perché l’Arabia Saudita si sta mangiando quel cheA. Che già di suo era un campionato mediamente deprimente, che ha sì messo in mostra il gioco scintillante del Napoli di Spalletti ma che tutto sommato ogni giornata presentava due al massimo tre (ma siamo molto generosi) partite accettabili. Il resto potevano guardarsele giusto i parenti dei calciatori in campo. Qualcuno potrebbe obiettare che il bistrattato campionato ha comunque portato tre squadre in altrettante finali europee. È vero. È anche vero – e non va dimenticato – che l’Inter è arrivata alla sfida decisiva contro il Manchester City grazie a una fortuna sfacciata al sorteggio ...

Aggiungo che in cinque anni- Savic gli ha fattovincere un sacco di trofei per giustificare una rimessa di 100 milioni' e ancora: 'Sveglio a rifiutare tutti quei soldi per vincere ......in Arabia di Paul Pogba e confermato invece la trattativa in dirittura d'arrivo tra- ... si èparlato di Alvaro Morata. In questo caso, nonostante qualche indiscrezione sul suo conto, ...C'è il caso Sergej- Savic, ormai a un passo o forse meno dall'Al - Hilal. Un ... E ora Un colpo a centrocampo è sempre previsto,importante. Con l'opzione Teun Koopmeiners sempre viva, ...

Il Milinkovic-Savic d'Arabia rovina i sogni interisti: con i soldi del serbo, Lotito potrebbe buttarsi su Zielinski ...CALCIOMERCATO - Con Milinkovic-Savic diretto in Arabia Saudita, la Lazio è pronta a reinvestirsi l'incasso: secondo il Corriere dello Sport, gli obiettivi sono ...