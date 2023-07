Sciopero treni giovedì 13 luglio | Trenitalia e Italo | orari e info

(Di martedì 11 luglio 2023) Voli a rischio sabato 15nero per chi parte in treno, per unofissato dalle 3 del 13alle 2 di venerdì 14. A proclamarlo le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie. Lo, avvertetalia sul sito Fsnews, potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity eregionali ditalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’o di termine dello. Tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, ...

"Bisogna usare a buon senso e non c'è decreto per quello e sto pensando agli scioperi nel cuore di luglio - ha detto poco prima - giovedì quello deie sabato quelli degli aerei: io non ci sto ...Le fasce protette Durante losarà garantita l'effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle deida assicurare in caso di, nonché deiregionali ...Si parte con i, con unofissato per giovedì prossimo, dalle ore 3.00 del 13 luglio alle ore 2.00 di venerdì 14 luglio . Mentre i voli a rischio , con possibili ritardi e cancellazioni,...

Sciopero 13 e 14 luglio, i treni di Trenitalia e Italo garantiti: i pdf QUOTIDIANO NAZIONALE

"Bisogna usare a buon senso e non c'è decreto per quello e sto pensando agli scioperi nel cuore di luglio - ha detto poco prima - giovedì quello dei treni e sabato quelli degli aerei: io non ci sto ...Ancora uno sciopero che coinvolgerà il settore dei trasporti: il 13 e 14 si fermeranno Trenitalia e Italo, il 15 luglio gli aeroporti.