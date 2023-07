Sciopero trasporti | Salvini | pronto a intervenire | caos inaccettabile

"Prenderò una decisione entro stasera perchè tutti usino il buon senso e le parti si mettanointorno a un tavolo, perchè datori e lavoratori cerchino una soluzione per tutti. Lasciare a piedi migliaia ...Il ministro delle Infrastrutture eMatteo Salvini e' impegnato sul dossier scioperi. Da giovedi' - per 24 ore - ci saranno ... Tra 48 ore, lorischia di lasciare fermo piu' di un ...Ovviamente - conclude la nota - , nessuno intende mettere in discussione il diritto allo, ma il Mit fara' di tutto affinche' gli italiani non paghino troppo pesantemente la mobilitazione'. ...

L'Union Syndicale Bruxelles ha annunciato la possibilità di scioperi nel centro operativo Eurocontrol, che gestisce il traffico aereo in Europa, durante il mese di agosto, anche se non ha precisato le ...lavoratori nel pieno del boom turistico sarebbe una cosa inaccettabile". A dirlo il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, durante l'evento di inaugurazione della quarta corsia dinamica sulla ...