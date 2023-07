Sciopero dei treni e degli aerei | 13-14-15 luglio giornate difficili per i trasporti

Leggi su velvetmag

(Di martedì 11 luglio 2023) Nuovodeiin vista in Italia. A metà della prossima, giovedì 13e venerdì 14, la protesta coinvolgerà ie in particolare il personale ditalia e di Italo. Mentre sabato 15sarà la volta del personale di terraaeroporti, servizi di handling e check-in. In quest’ultimo caso, visto che il contratto di settore è scaduto da 6 anni, lo stop durerà 8 ore, dalle 10 alle 18. Nella giornata di sabato incroceranno le braccia anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, e i piloti e gli assistenti di volo di Vueling.dal 13 al 152023. Foto Twitter @notiveritalia I sindacati ...