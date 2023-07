Schianto con un tir | chi era Francesco Randon | il medico morto nell’auto carbonizzata a Brusaporto

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 luglio 2023). A Pontirolo Nuovo si era insediato da poco più di un mese. Lo scorso 29 maggio, per la precisione. “Era una persona disponibile, affabile e professionale. Non guardava mai l’orologio e anzi, dedicava ai suoi nuovi pazienti tutto il tempo possibile”. Il sindaco Gigliola Breviario ricorda così, ildi base vittima del terribile incidente che si è verificato lunedì pomeriggio (10 luglio) lungo la Statale 42 intorno alle 15, al confine trae Seriate. A quanto pare il 60enne era diretto con la sua Ford Puma a Borgo di Terzo, in Val Cavallina, dove aveva esercitato per tre anni e dove aveva ancora dei pazienti. Per cause da accertare, avrebbe invaso la corsia opposta schiantandosi frontalmente con un camion che trasportava frutta e verdura. Il 51enne alla guida ...