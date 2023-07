Scherma | ritiro pre Mondiale per tutti gli atleti italiani impegnati in quel di Milano

(Di martedì 11 luglio 2023) Aglidi tutte le categorie dellaItaliana che saranno impegnate nei Mondiali ormai prossimi si riuniranno indel capoluogo lombardo per prepararsi al meglio per la kermesse internazionale. Il 13 luglio cominceranno la spada del CT Dario Chiadò (fino al 18) e la sciabola del Commissario tecnico Nicola Zanotti (che concluderà gli allenamenti il 19), mentre il 14 arriverà anche il fioretto del Responsabile d’arma Stefano Cerioni (che resterà afino al 20). Dal 14 luglio, infine, aanche il fioretto. Tra le donne, Arianna Errigo, e le altre prescelte Alice Volpi, Martina Favaretto, Martina Batini (per lei solo la competizione Individuale) e Francesca Palumbo (selezionata soltanto per la prova a Squadre), si alleneranno anche ...

Per la Squadra di, cat. Spada Femminile del CUSPO, ildella pergamena è avvenuto alla presenza di Alice Cometti : non solo Presidente CUSPO, ma anche Maestra delle Campionesse di Spada ......a Jesi che sport avrebbe praticato Sicuramente non la. Magari la danza, oppure la pallavolo, così da dedicarmi a una disciplina di squadra. Come trascorre le sue giornate dopo ildall'......l'atra jesina Sofia Giordani che per una distorsione alla caviglia è stata costretta al, ... Da segnalare i lusinghieri risultati delle altre marchigiane: 6° Camilla Vaccarini del Club...

Medaglie alle Olimpiadi (due argenti e un bronzo), ai Mondiali e agli Europei. Vittorie in Coppa del Mondo e ai Giochi del Mediterraneo. Podi alle Universiadi. Titoli italiani. Una bacheca che luccica ...Il Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, e l’Assessora Comunale allo Sport, Vittoria Oneto, hanno incontrato alcune eccellenze alessandrine che si sono particolarmente distinte in ambito ...