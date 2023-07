Santa Maria CV | piazzetta Malatesta diventerà un bellissimo salotto letterario sociale 

(Di martedì 11 luglio 2023)Capua Vetere. Proseguono spediti i lavori finalizzati al totale restyling di. Oggi sono state posizionate anche le “panchine libro” che a breve verranno decorate in maniera armonica e coordinata con il progetto di Street Art affidato all’artista Alessandro Ciambrone che, a partire dalla prossima settimana, realizzerà un’opera che, sviluppandosi sia sui muri che sulla pavimentazione della piazza, ricostruirà la grandezza storica della nostra Città. Ma Piazzasarà anche la piazza del book sharing,un autentico spazio aggregativo in grado di coniugare cultura e socialità attraverso un filo conduttore, quello della letteratura, che permetterà ai cittadini di immergersi in un’esperienza culturale unica nella nostra Città.

Il piccolo è stato preso il carico dal personale medico infermieristico e trasportato in volo all'ospedaledella Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie, comunque sempre ...VITERBO - Attenzione alle modifiche alla viabilità in viadella Grotticella. Da domani 12 luglio a venerdì 14 luglio divieto di circolazione veicolare, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra via Rossini e via Puccini, con ...È bastata questa breve testimonianza a far balzare dalle sedie l'accusa, ieri, al processo per i pestaggi dei reclusi avvenuti al carcere diCapua Vetere tre anni fa. La testimonianza del ...

Picchia i vigilantes a sprangate in testa, orrore all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli Fanpage.it

Gerardo Federico, un italiano residente da anni in Svezia, è solito fare frequenti visite al suo paese natale, Santa Maria di Castellabate, per rivedere i suoi parenti e godersi il mare blu. Tuttavia, ...Ha fatto discutere l'abito total black indossato dalla showgirl al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano. Ma lei ha replicato con classe ...