Sanità | Focus su Urologia Funzionale – Cosa cambia con il nuovo Tavolo tecnico

(Di martedì 11 luglio 2023) Oltre i tabù, oltre i pregiudizi e l’imbarazzo. D’incontinenza si può guarire. Per eludere danni irreversibili, mai sottovalutare i campanelli d’allarme indicati dagli urologi: la difficoltà alla minzione, le perdite di urina, i dolori e i bruciori. Esistono recenti terapie farmacologiche e nuove tecniche chirurgiche che possono risolvere una patologia che compromette la qualità di vita di pazienti – soprattutto donne – e che ha un forte impatto emotivo e sociale. Questi i temi principali dell’interactive course “L’, mettiamola in pratica” che si è svolto a Catania, presso la sede Idipharma, coinvolgendo oltre 80 specialisti provenienti da tutt’Italia. L’Italia è l’unico Paese d’Europa nel quale, ad oggi, i farmaci per l’incontinenza sono ancora a totale carico dei cittadini. Le spese di chi soffre di disfunzioni urologiche pesano ...