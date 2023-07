Sanità Cup | grande successo per il torneo del quartiere | ieri le premiazioni

(Di martedì 11 luglio 2023)Cup: È tornato ilpiù importante dela Napoli. Dopo ildello scorso anno l’evento sportivo bissa nella sua seconda edzione.sera a serata conclusiva con due finali: Nations League e Mondiale In 14 sere sono state svolte 34 partite con più di 230 gol e tanto spettacolo.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... erogati degli Enti del servizio sanitario regionale" lo comunica l'assessore allaFilippo ...delle prestazioni appartenenti al PNGLA (Piano Nazionale Governo Liste Attesa) domandate al, ...Lo comunica l'assessore regionale alladelle Marche Filippo Saltamartini. Lo stanziamento, ...delle prestazioni appartenenti al Pngla (Piano nazionale governo liste attesa ) domandate al, ......con le strutture private per effettuare analisi e visite sempre nell'ambito del: stesse tariffe del pubblico ma in cliniche convenzionate. Non è la privatizzazione ma la collaborazione tra...