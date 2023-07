San Giuliano Milanese | assegnate le prime case negli alloggi popolari di via Marconi

(Di martedì 11 luglio 2023) L’immobile, un tempo di proprietà di Genia, era stato espropriato dal Comune per ragioni di pubblica utilità. Completato il restauro della struttura dopo anni di inutilizzo si è finalmente potuto procedere alle assegnazioni

... diretti da Mirko Monari,Canzian ed Enrica Mancini. Tenuta del Monsignore Fratelli ... Dalla fine del 1300 con la venuta inClemente del fiorentino Tonsino ad oggi, sono passate 19 ...Oggi sono andato a trovarlo alMartino, dove il personale sanitario si sta prendendo cura di ... compreso uno bloccato sul mezzo perché in preda al panico", aveva spigatoSalvaterra, ...Un progetto per restaurare le cinque lapidi marmoree posizionate sulla facciata del palazzo comunale diTerme. Il palazzo, oggi sede del Municipio, prende il nome da Giovanni Battista Niccolini, drammaturgo che svolse diversi ruoli di funzionario pubblico nel Granducato di Toscana e che ...

Necrologio ENRICO CACCIALANZA Necrologi Basso Lodigiano

L’immobile, un tempo di proprietà di Genia, era stato espropriato dal Comune per ragioni di pubblica utilità. Completato il restauro della struttura dopo anni di inutilizzo si è finalmente potuto proc ...Dopo il successo della data zero a Venezia (sold out), che ha visto 60.000 persone riunite al Parco San Giuliano Mestre, il tour negli stadi 2023 dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI, organizzato e prodotto ...