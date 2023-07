San Ferdinando di Puglia | incidente | morto 41enne Auto contro un albero

(Di martedì 11 luglio 2023)per cause da dettagliare in territorio di Sandi. L’condotta da un 18enne, finita fuorillo, ha terminato la sua corsa schiantandosiun ulivo. Il passeggero, 41 anni, di Canosa di, è. Il guidatore è ricoverato nell’ospedale di Andria. L'articolo Sandi un proviene da Noi Notizie..

Grave incidente ieri sulla Colombo tra un bus Atac e una moto. In sella alla Bmw RtMezzelani , 59 anni, il fotoreporter celebre nel mondo dello sport per aver lavorato con ...Camillo e ...E' ricoverato in prognosi riservataMezzelani, 59 anni, fotografo del Coni, vittima di un drammatico incidente accaduto ieri ... Il centauro è stato trasportato d'urgenza all'ospedale...Mezzelani, 59 anni, sta lottando tra la vita e la morte. Il noto fotografo del 'Coni', già collaboratore de 'Il Messaggero', è stato trasportato in codice rosso all'ospedaleCamillo e ...

San Ferdinando, 41enne di Canosa morto in incidente stradale Antenna Sud

Rifiuti a Borgo Incoronata (Foggia): Situazione drammatica, intervengano autorità. Allarme sanitario di 'Cittadini contro mafie e corruzionei ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Ferdinando Mezzelani, fotografo ricoverato in gravi condizioni dopo incidente a Roma ...