San Felice a Cancello | grande successo per il taglio del nastro della Settimana dello Sport

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è inaugurata ieri, lunedì 10 luglio, la prima edizione”, iniziativa promossa dall’Associazione Culturale “Sfac al Centro” e resa possibile grazie all’impegno di tanti volontari e al supporto dell’amministrazione comunale. “Obiettivomanifestazione – ha ribadito la presidente dell’associazione, Mena Forcella – quello di promuovere i valorie cercare di accendere i riflettori sul senso di comunità perché i nostri giovani e le famiglie possano trovare qui le giuste motivazioni per poter continuare a progettare il loro futuro. Voglio ringraziare in modo particolare Domenico Madonna, Maria, Costanza, Davide, Vincenzo, Roberto, Umberto, Michele, Gennaro M., Antonio, Gennaro N., Emanuele, ...

... a Niccolini , al 10° e 45° anniversario della Liberazione diGiuliano il 26 settembre 1944 e ad una massima del patriota repubblicanoCavallotti . Esse saranno interessate da operazioni ...Sonodi perdonare e non nego l'assoluzione a nessuno". Inoltre, il cappuccino ha ricordato la figura di un altro confessore,Pio da Pietrelcina, che ha incontrato nel 1961 e dal quale ha ...Sabato 15 luglio alle ore 19,30, nel parco della pineta della ClinicaMichele di Albenga, Pier Franco Quaglieni farà la sua prima presentazione del nuovo libro "... Renzo De, storico del ...

Lite tra 80enni in spiaggia a San Felice Circeo davanti a tante famiglie: uno accoltella l'altro, denunciato Virgilio Notizie

Un grande omaggio ad Anna Magnani con una Mostra esclusiva ed emozionante organizzata dal Comune di San Felice Circeo, la Pro Loco in collaborazione con l'Associazione Culturale Romarteventi, Presiden ...L'interruzione annunciata da Acqualatina è prevista dalle 14 di oggi, 11 luglio, fino alle 17. Nuovi disagi per l'utenza in una giornata da bollino rosso per il caldo ...