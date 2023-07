Sampdoria | gira e rigira saltano fuori i rapporti fra Radrizzani e Football Capital

Il portiere va verso la separazione con la, che ripartirà dalla Serie B, e si guarda ... Presto ci sarà un incontro tra le parti euna certa positività riguardo il buon esito della ...Rimane in gialloblù fino al 2010, poitra" con il rammarico della mancata qualificazione ai gironi di Champions per mano del Werder Brema ", Livorno, Cesena, La Spezia e Novara, con ...Problema che invece non avrebbe Torreira che nel nostro Paese ha giocato con il Pescara (in Serie B), lae la Fiorentina (in Serie A). Pure per arrivare a lui servirebbe però un ...

Chi è Fabio Maistro, il primo acquisto della nuova Sampdoria di Pirlo La Casa di C

L’attaccante Quagliarella ha parlato con la società, per lui non c’è spazio. Il contratto è scaduto il 30 giugno e non sarà rinnovato ...