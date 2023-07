Salerno | sordo dalla nascita si diploma con 100 e lode

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 11 luglio 2023)sicon 100 con. La bella storia arriva dae il protagonista si chiama Davide Vitolo e ha 18 anni. Lo studente, nei giorni scorsi, ha raggiunto il traguardo tanto sperato della maturità all’istituto socio economico Alfano I di, prendendo il massimo dei voti. Il 18enne, come altri quattro compagni di classe, ha seguito un percorso di studi con supporto di interpreti in lingua dei segni. Lo scorso 1 luglio ha sostenuto gli esami orali e dopo qualche giorno ecco il risultato: 100 con. Davide Vitolo il giorno del suo 18esimo compleanno, il 27 gennaio 2023 (Instagram)Il giovanenon verbale non si ferma qui, ora guarda al futuro: “Vorrei far parte della nazionale di calcio con sordi ...