(Di martedì 11 luglio 2023) Lacerca un attaccante sul mercato. Tra le alternative spunta l'ucraino Artemdel Dnipro, mentre in uscita...

... oltre che di giovare di nuovi e ricchi sponsor' Arteminteressa a Lazio, Torino e, molti si sono sbilanciati definendolo un giocatore che può fare la differenza. 'Quest'anno è ...Restano 31 milioni da investire, con i nomi di Maldini e Adli accostati alla. Si parla anche di Nzola, con la valutazione di 15 milioni.del Dnipro, Brescianini e Basic della Lazio ...Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraDia, Nzola , Piroe,, Colombo, Veliz : il primo è una certezza e gli altri sono giocatori che intrigano. Da questo mischione, ladovrà venir fuori con una dote di 20 gol, ...

Salernitana su Dovbyk: Bonazzoli piace al Verona | Mercato ... Calciomercato.com

StampaPaulo Sousa ha stilato la sua lista della spesa per rinforzare la Salernitana. Il rinconfermato allenatore portoghese «ha chiesto due esterni :il primo lineare e l’altro capace di giocare fra le ...Al tecnico occorre una terza punta per non dipendere solo da Sanabria e Pellegri: sull'ucraino anche Lazio, Bologna e Salernitana ...