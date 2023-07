DIFENSORI : Andrea Bozzolan (), Fabio Christian Chiarodia (Borussia M.), Alessandro Dellavalle ... CENTROCAMPISTI : Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (), Luca Lipani (Genoa), ...... ora molto vicino a lasciareper una cifra che si aggira sui 40/50 milioni di euro proveniente ...rifiutare tutti quei soldi per vincere nulla e perderlo per molto meno di ciò che offriva il..A rilevarlo è il Sole 24 Ore che scrive come dopo, Fiorentina, Spezia, Genoa, Atalanta, anche Monza e Inter potrebbero finire in mani statunitensi. Per quanto riguarda il Monza, ' l'...

Roma, Milan e Fiorentina: c'è una deadline per Dia Calciomercato.com

Ndicka è uno dei nuovi acquisti della Roma: scopriamo cosa fare al fantacalcio con l'ivoriano. Era diviso tra Milan e Roma, salvo poi scegliere la destinazione giallorossa: che il futuro di Evan Ndick ...Pioli ha chiesto un attaccante al Milan in questa sessione estiva di calciomercato, infatti, dopo Taremi spuntano altri due nomi ...