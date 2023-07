Roma Le Guardie Zoofile salvano un anatroccolo trovato con le zampe incollate

(Di martedì 11 luglio 2023)– LeEARTH durante un giro di perlustrazione del Parco Palatucci nel quartiere di Tor Tre Teste hanno rinvenuto, nei pressi del laghetto, una giovane anatra che sembrava impossibilitata a muoversi. Ad un esame attento, i volontari si sono resi conto che ledel povero animale erano impiastricciate di colla ed hanno immediatamente provveduto a lavarle per liberarle dalla sostanza viscosa. Il dirigente Giuseppe Potestà dopo essersi assicurato che l’animale fosse vispo ed in buona salute ha provveduto a rilasciarlo in ambiente acquatico dove si è potuto riunire alla propria famigliola di anatre. Le ipotesi sono due, o quella del gesto volontario ad opera di delinquenti o che il piccolosia finito su colle per la cattura dei ratti disposte da ignoti. Al riguardo, la ...

Cosa facciano le cosiddettecostiere libiche per le agenzie delle Nazioni Unite è fin ... Come ogni estate in via, tra apericena dai nomi esotici e la vista sul placido porto, si ripete la ...... Antonio D'Aquino (Milos) e Carmen Pommella (Nunzia, una delle). Una novità nel cast è ... e a partire dal 23 febbraio al Teatro Team di Bari, quindi il 1° marzo aal Teatro Brancaccio, e ...... salvati dalleEcozoofile due esemplari di Assiolo - A Cerveteri salvati dalle...agenti una volta recuperati e messi in sicurezza i buffi rapaci li hanno portati al CRFS Lipudove ...

Roma. Le Guardie Zoofile salvano un anatroccolo trovato con le ... Il Faro online

Un gesto volontario a opera di delinquenti o un incidente con la colla per la cattura dei topi Questa la domanda che si pongono le guardie zoofile Earth dopo aver trovato un anatroccolo con le zampe ...Al riguardo, la presidente dell’Associazione EARTH Valentina Coppola ricorda che a Roma è vietata sia la vendita che l’uso delle colle per la cattura dei topi. Più volte, inoltre, le guardie zoofile ...