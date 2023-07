Roma | Guardate cosa siamo costretti a sopportare al centro commerciale Aura | la segnalazione scatena l' ira furibonda del web

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 11 luglio 2023), alaccade sempre qualche indigna clienti e commessi della struttura: ecco disi tratta e come reagisce il webè la capitale d'Italia e anche solo per questo varrebbe la pena viverci. Insomma ha quasi tutto quello che occorre per essere una buona città in cui trascorrere i propri giorni. Quasi, appunto. Sì, perché accanto a quella che - prendendo in prestito un'espressione di Sorrentino, potremmo definire la 'grande bellezza' (strutture architettoniche pazzesche e storia che trasuda da ogni monumento), vi è anche altrettanta bruttezza. Un esempio? Il fatto che il venerdì mattina capitano spessissimo scioperi che non consentono alle persone di raggiungere agilmente il proprio posto di lavoro. Per non parlare del costo della ...