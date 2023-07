Roma | caso Orlandi | si riapre la ' pista familiare' sul presunto zio molestatore morto da anni - Indignato Pietro Orlandi | ' Mi fanno schifo

Spero che queste non siano le uniche carte, che non sono affatto una novità, che la procura Vaticana ha inviato alla procura di'. Lo ha affermato l'avvocato Laura Sgrò, in relazione a quanto ...Uno l'ennesima sfida In Brasile con Bastian Ilary Blasi adora fare l'intrigante Anche con ... Non solo voli aerei trae Francoforte per annullare le distanze tra i due innamorati, ma anche ...Le lettere sono ora finite all'attenzione del promotore di giustizia e ai pm diche da alcuni mesi hanno avviato indagini sulla scomparsa. I titolari dei procedimenti hanno effettuato un ...

Roma, caso Orlandi: si riapre la 'pista familiare' sul presunto zio ... Il Riformista

La nuova pista arriva da un carteggio tra l'ex segretario di Stato Vaticano e un sacerdote risalente al 1983, in cui si parla di molestie a una nipote ...Le ripeteva in continuazione che non valeva niente. Di non avere importanza e dignità come persona. Lei, Pamela (nome di fantasia, ndr), ha raccontato di aver vissuto per anni con un compagno violento ...