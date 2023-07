Roma Carabinieri arrestano un uomo e una donna per estorsione

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 luglio 2023) Idella Stazione diSan Basilio, d’intesa con la Procura della Repubblica di, hanno arrestato in flagranza di reato undi 39 anni e unadi 41 anni, gravemente indiziati di essere autori del reato diin concorso. Undi 51 anni aveva denunciato nei giorni precedenti che, dopo aver consumato un rapporto sessuale a pagamento con la41enne, era stato vittima di minacce e richieste di denaro da parte della stessa e da parte dell’, nonché di essere stato picchiato da entrambi, tanto da finire in ospedale, da cui era stato dimesso con 20 giorni di prognosi. Dopo l’ennesima richiesta estorsiva, la vittima ha concordato con i due un appuntamento per la consegna della somma di denaro ...