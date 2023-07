Roma | al lavoro per il rinnovo di Dybala | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 luglio 2023) Pauloe lavogliono continuare insieme e togliere la clausola da 12 milioni valida per l’estero Pauloe lavogliono continuare insieme e togliere la clausola da 12 milioni valida per l’estero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli agenti dell’argentino e Tiago Pinto starebbero parlando per capire il da farsi. Le strade potrebbero essere due: ilmantenendo la clausola con il rischio di perderlo, oppure toglierla ma ritoccare l’ingaggio con alcuni bonus.