Roma aderisce al #FossilfuelTreaty | cos’è e perché è difficile che il governo faccia lo stesso

(Di martedì 11 luglio 2023) di Andrea Di Turi Verso fine 2020 ha iniziato a prendere corpo l’iniziativa delper un Trattato internazionale di Non-Proliferazione delle fonti fossili di energia, modellato sul Trattato di Non-Proliferazione nucleare del 1970. Tre i pilastri: non proliferazione (stop immediato alla ricerca di nuovi giacimenti e all’espansione della produzione), riduzione graduale della produzione di combustibili fossili, giusta transizione. Richieste in linea con ciò che tutti gli organismi internazionali competenti in materia (in primis Ipcc-Intergovernmental Panel on Climate Change e Iea-International Energy Agency) dicono da un pezzo se si vuole avere qualche chance di evitare gli impatti più catastrofici dell’emergenza climatica. Che si aggrava ogni giorno, come vedono tutti tranne quelli che non vogliono vedere. Bollato come un obiettivo da anime belle da ...