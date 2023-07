Roma | Abraham risponde ai tifosi | il retroscena sul derby e il compagno più forte

(Di martedì 11 luglio 2023)- Dopo essere stato operato al ginocchio a Londra in seguito all'infortunio rimediato nell'ultima gara di campionato contro lo Spezia, Tammyè già tornato a sudare per rimettersi al più ...

... Tammyè già tornato a sudare per rimettersi al più presto a disposizione della. Serviranno ancora mesi, ma nel frattempo il centravanti lavora sodo e sui social si sottopone a una '...Commenta per primo Tammy, attaccante inglese della, è ai box per via della rottura del crociato rimediata all'ultima giornata dello scorso campionato. Nel tanto tempo a disposizione, il classe 1997 sta ...Tammytorna a parlare ma questa volta tramite i suoi profili social. L'attaccante inglese, alle ... "I migliori momenti vissutiLa vittoria della Conference e il 3 - 0 nel derby". Il primo ...

Roma, Abraham ne ha ancora per molti mesi: 'Cerco di essere forte ... Calciomercato.com

Intervista particolare sui social per il centravanti inglese, reduce da un'operazione al ginocchio e già al lavoro per la riabilitazione: cos'ha detto ...L'infortunio di Tammy Abraham complica i piani tecnico-tattici della Roma di Mourinho: attaccante alla ricerca della miglior condizione psico-fisica ...