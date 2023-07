Guida autonoma, si fanno passi avanti., il servizio di, azienda di Google e Cruze , di General Motors, il 13 luglio dovrenne essere autorizzato dalla California Public Utilities Commission per il servizio San Francisco . Un ...... negli Stati Uniti, dove è attivo un servizio di. Purtroppo, i test sono spesso ritardati non solo dalla burocrazia di cui sopra, ma anche da azioni di disturbo da parte di ...In America, un gruppo di attivisti per la sicurezza stradale ha scoperto che può disabilitare idi Cruise eposizionando un cono stradale sul cofano del veicolo . Conosciuta sui social come "la settimana del cono", questa forma di protesta si sta rapidamente espandendo su Twitter ...

Robotaxi, partono servizi Waymo e Cruze a San Francisco - Attualità Agenzia ANSA

Robotaxi, Waymo e Cruze anticipano Tesla a San Francisco. Ci sono polemiche sulla sicurezza nelle situazioni di emergenza con pompieri e polizia.È una delle poche città al mondo dove i taxi a guida autonoma sono abbastanza diffusi ma sono accusati di provocare spesso incidenti. Alcuni attivisti hanno trovato un modo curioso per bloccarli ...