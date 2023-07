Robert Downey Jr | Temevo che interpretare Iron Man per 10 anni avrebbe compromesso le mie capacità attoriali

Leggi su movieplayer

(Di martedì 11 luglio 2023) La star diManJr. ha ammesso le sue preoccupazioni nell'accostarsi ad Oppenheimer di Christopher Nolan dopopassati a recitare nei film Marvel.Jr. ha confessato di essersi preoccupato cheil ruolo diMan per oltre 10compromettesse le suedi attore. In un'intervista al New York Times, l'attore ha ammesso i suoi timori dopo che, per lunghi, non ha interpretato ruoli di primo piano che non fossero Tony Stark nei film Marvel. "Inizi a chiederti se il tuo muscolo non si è atrofizzato", ha spiegato l'attore., che apparirà nel prossimo film di Christopher Nolan Oppenheimer, non ha nascosto la sua ...