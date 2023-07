Robert Downey Jr riflette sui suoi due più importanti film in 25 anni E no | non sono Marvel

Leggi su movieplayer

(Di martedì 11 luglio 2023)Jr. ha rivelato quali, suo modo di vedere, le due pellicole più significative degli ultimi 25della sua carriera cinematografica. Per quanto concerne gli ultimi 25dellaografia diJr., molti potrebbero pensare che il suopiù importante sia "Iron Man", la pellicola del 2008 che ha dato il via all'Universo Cinematograficoe ha cambiato il panorama dei blockbuster a Hollywood. Ma non è affatto ilche sceglierebbeJr: scopriamo insieme qualile sue due pellicole più significative, a detta dello stesso attore. Durante una nuova intervista con il The New York Times Magazine, l'attore candidato ...