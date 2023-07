Ristrutturare un appartamento – guida sui costi e sui tempi

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 11 luglio 2023) Nessuna delle persone che legge questo articolo può escludere che prima o poi può avere bisogno di informarsi per quanto riguarda la possibilità diune quindi andare a parlare con la propria impresa edile di fiducia e di riferimento se ce n’è una da questo punto di vista oppure mettersi a cercarla. Quello che è assolutamente certo è che nessuno fa salti di gioia quando sa che deve fare dei lavori in casa soprattutto quando parliamo della prima casa e questo per vari motivi. Infatti in questi casi tutti sappiamo o tutti dovremmo sapere quando ristrutturiamo unsoprattutto quando lo ristrutturiamo per intero e soprattutto quando è magari anche unabbastanza grande ci vorranno varie settimane e forse anche un mese e quindi in quel periodo ci sarà un gran caos ...