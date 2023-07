Ripristino degli habitat naturali | in Europa la destra negazionista pronta a violentare il pianeta

Dipendesse da loro pur di fare i soldi l'Amazzonia sarebbe invasa dal cemento. 'Domani il Parlamento europeo vota un provvedimento importante per ilhabitat naturali che è fondamentale per aumentare la biodiversità, rafforzare la resilienza e l'autonomia strategica dell'Europa prevenendo le catastrofi naturali e riducendo i rischi ...Lo scopo è quello di fornire ogni anno un dettaglio informativo a supporto delle politiche nazionali e regionali e per ile la conservazioneecosistemi terrestri a scala nazionale e ...L'ammontare complessivointerventi necessari censiti è pari a 16.855.000 euro: in questo ... chiusura delle buche edei sistemi di raccolta delle acque. Gli interventi più consistenti ...

La legge sul ripristino della natura divide il Parlamento europeo Euronews Italiano

Cinquanta persone al lavoro tra tecnici e operai, 10 piattaforme elevatrici, 4 carrelloni, 3 mezzi per il lavaggio della volta e 10 furgoni. (ANSA) ...(ANSA) - STRASBURGO, 11 LUG - "Fin dal primo giorno, ci siamo opposti alla proposta di legge per il cosiddetto ripristino della natura che, a dispetto dei nobili scopi e delle belle parole, porta con ...