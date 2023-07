Secondo quanto evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' dopo un eventuale rifiuto di Pogba alla prima offerta di 100 milioni per tre anni, dall'Araba Saudita avrebbero pronto unche ...I numerosi recenti, la crisi energetica, le interruzioni della catena di approvvigionamento e ...negoziati su dossier aperti relativi ad alcuni dei pilastri strategici dell'Europa per il...... che aveva avuto prima di tutti in Europa il più duro e prolungatoeconomico - sociale dalla ... ma per tutte le altre nazioni), che rimane un'opportunità forse unica die di innovazione ...

Rilancio shock per Pogba: 150 milioni per l’addio CalcioMercato.it

Il nome di Paul Pogba è tornato in auge anche in ottica calciomercato. Il francese è sotto i riflettori e dall'Arabia Saudita non mollano ...L'Arabia Saudita fa sul serio per Paul Pogba: arriva l'offerta al rialzo rispetto ai 100 milioni rifiutati dal francese ...